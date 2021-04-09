Пассажирский самолет оказался сильно перегружен из-за лишнего веса пассажиров

Самолет вылетел с сильным перегрузом из-за неправильно рассчитанного веса пассажиров. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 21 июля 2020 года, однако известно о нем стало только сейчас. Уточняется, что лайнер со 187 пассажирами на борту следовал из Бирмингема на Майорку и оказался на 1,2 тонны тяжелее, чем было рассчитано в аэропорту отправления. О лишних килограммах стало известно лишь по прибытии.

Расследование инцидента показало, что из-за обновления системы бронирования авиакомпании 38 пассажирам рейса был назначен стандартный вес ребенка — 38 килограммов вместо 69 килограммов.

Ошибка в системе возникла из-за неправильного толкования сокращений: Miss использовалось для обозначения ребенка, а Ms — для женщины, а не наоборот. Это привело к тому, что в грузовой ведомости, составленной для капитана воздушного судна, вес самолета был на 1,2 тонны меньше, чем на самом деле.

Отдел по расследованию авиационных происшествий назвал данный просчет «серьезным инцидентом». Тем не менее полет произошел без происшествий — тяга, используемая для взлета, была лишь «незначительно» меньше, чем должна была быть.

9 апреля в московском аэропорту Внуково едва не столкнулись два самолета на скорости 40-50 километров в час. Лайнеры двух российских авиакомпаний одновременно ехали по одному и тому же участку рулежных дорожек — один из пилотов смог вовремя затормозить и избежать столкновения. Воздушные суда разделяло расстояние чуть меньше двух метров.