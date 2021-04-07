Тревожная посадка самолета в Сочи попала на видео и удивила россиян

Самолет авиакомпании S7 ушел на второй круг при посадке в Сочи из-за сильного ветра и попал на видео. Ролик, встревоживший россиян, публикует Instagram-аккаунт, освещающий события на Кубани.

На записи видно, как пассажирский лайнер пытается приземлиться в аэропорту курортного города, однако порывы ветра раскачивают воздушное судно и не дают ему завершить посадку. В итоге пилотам пришлось сажать самолет со второго раза.

Пользователи сети удивились кадрам и стали комментировать увиденное. «Жесть!», «Жутко», «Да, аэропорт в Сочи очень сложный. Родственник пилот рассказывал про опасность бокового ветра», «Лучше поезд. Тише едешь — дольше проживешь», «Мы пару дней назад садились с ветром. Болтало изрядно. Спасибо пилоту, справился хорошо», — писали подписчики страницы.