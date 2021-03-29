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Аварийную посадку следующего из Москвы самолета сняли на видео из салона

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В сети появилось видео аварийной посадки самолета, выполнявшего рейс 1104 Москва — Краснодар. Роликом поделилось издание «Московский комсомолец».

На кадрах можно услышать, как бортпроводники просят пассажиров сгруппироваться и опустить головы вниз. После успешной посадки напряженная обстановка сменилась аплодисментами экипажу и радостными возгласами людей.

«Это было страшно», — прокомментировала произошедшее на видео девушка.

Как сообщалось ранее, в ходе полета у воздушного судна Boeing-737 обнаружили неисправность в работе закрылок. В связи с этим экипаж направил сообщение о рассогласовании механизации и принял решение совершить аварийное приземление. К месту предполагаемой посадки были направлены службы экстренного реагирования.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Краснодара, после чего был дан отбой аварийно-спасательной команде. На борту находилось 149 человек, пострадавших среди них нет. Пассажиры отделались легким испугом.

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