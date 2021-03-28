Следующий из Москвы самолет приготовился к аварийной посадке в Краснодаре

Пассажирский самолет Boeing-737, следующий из Москвы, приготовился к аварийной посадке в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает «Интерфакс».
Известно, что возникла неисправность закрылков, пишет агентство. К месту запланированной посадки самолета, принадлежащего компании «Аэрофлот», направлены службы экстренного реагирования.
Как пишет РИА Новости, на борту самолета находятся 149 человек.
Ранее сообщалось, что в пассажирский самолет, совершавший посадку в США во время шторма, ударила молния. Инцидент произошел, когда лайнер Boeing 737 MAX летел на высоте девять тысяч метров и готовился к приземлению в Панама-Сити (штат Флорида).