Удар молнии в пассажирский самолет сняли на видео из кабины пилота

В пассажирский самолет, совершавший посадку в США во время шторма, ударила молния. Видео произошедшего опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда лайнер Boeing 737 MAX летел на высоте девять тысяч метров и готовился к приземлению в Панама-Сити (штат Флорида). На ролике, снятом из кабины пилотов, видно, что вокруг воздушного судна начали сверкать молнии, а один из разрядов ударил в носовую часть самолета.

По словам автора видео, решившего остаться анонимным, электрические разряды были частыми, но он не ожидал, что один из них попадет прямо в самолет.

Несмотря на сильный шторм, пилоты успешно посадили самолет в аэропорту Токумен. На борту Boeing 737 MAX находилось 140 человек, никто из них не пострадал. На работу приборов самолета молния не повлияла.

Как отметили журналисты издания, все самолеты имеют специальное защитное покрытие, способное защищать от удара молнии. Обычно разряды попадают в выступающие части воздушного судна, такие как антенны, хвост, нос или крылья.

Ранее в июне 2020 года молния ударила в российский самолет, следовавший из Москвы в Ульяновск. Пилот решил продолжить полет в пункт назначения.