У вылетавшего в Москву самолета российской авиакомпании потекло топливо

Самолет российской авиакомпании S7, вылетавший из Челябинска в Москву, был задержан в связи с технической неисправностью одного из двигателей. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет издание, после буксировки и запуска левого двигателя у лайнера потекло топливо. Пассажиров эвакуировали с воздушного судна и разместили в зоне регистрации, пострадавших среди них нет.

По данным пресс-службы Уральской федеральной прокураторы, на борту экипажа Boeing 737–800 находились 170 человек, из них 15 несовершеннолетних. Сейчас ведомство занимается выяснением причины технической проблемы.

Ранее рейс Москва — Челябинск был экстренно прерван после 30 минут полета. Причиной стало срабатывание датчика в кабине пилота, после чего экипаж Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево.