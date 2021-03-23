Российский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Новосибирск — Хабаровск, экстренно прервал полет и вернулся в аэропорт Толмачево из-за недомогания одного из пассажиров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомственный источник.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, спустя 40 минут после взлета лайнера, одному из пассажиров рейса стало плохо. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Сообщается, что по прилете пассажиру оказали медицинскую помощь. Самолет вылетел в пункт назначения.

Ранее в марте пассажирский самолет российской авиакомпании S7 резко сменил курс во время авиаперелета в связи с неполадками с двигателем. Отмечалось, что лайнер со 154 пассажирами и шестью членами экипажа вернулся в аэропорт вылета практически сразу после взлета.