Российский пассажирский самолет резко сменил курс во время полета

Пассажирский самолет российской авиакомпании S7 резко сменил курс во время авиаперелета в связи с неполадками с двигателем. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром во вторник, 16 марта, с воздушным судном, следовавшим из Новосибирска в Иркутск. Известно, что лайнер со 154 пассажирами и шестью членами экипажа вернулся в аэропорт вылета практически сразу после взлета.

Пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом, рейс прибыл в соответствии с графиком. В пресс-службе иркутской авиагавани подтвердили информацию о технических неполадках и замене самолета.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате случившегося пострадавших нет, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

15 февраля сообщалось, что пассажирский самолет российской авиакомпании UTair экстренно прервал полет и вернулся в Москву в аэропорт вылета. Лайнер, согласно расписанию, должен был вылететь в 10:50, однако фактически взлетел в 11:30. Спустя 40 минут полета экипаж сообщил, что самолет не может подняться на высоту более трех километров, так как начинается разгерметизация.