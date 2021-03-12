Самолет экстренно прервал полет после потери части двигателя

Грузовой самолет совершил аварийную посадку после того, как при взлете потерял часть двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации Колумбии.

В четверг, 11 марта, в Twitter ведомства появилось сообщение о том, что самолет Airbus A300 компании Transcarga экстренно прервал полет в аэропорту столицы Колумбии. По предварительным данным, при взлете воздушное средство задело левым двигателем один из маяков аэропорта, поврежденная деталь упала неподалеку от района авиагавани.

Пострадавших в результате инцидента нет. По факту происшествия начато расследование.

Ранее в феврале пассажир японской авиакомпании снял на видео взорвавшийся во время полета двигатель самолета. По словам мужчины, он услышал странный звук со стороны крыла воздушного судна спустя несколько минут после вылета. Увидев в иллюминатор, что двигатель развалился и из него торчат детали, пассажир начал записывать происходящее на телефон, чтобы предотвратить свою панику.