Пассажир снял на видео взорвавшийся во время полета двигатель самолета

Пассажир авиакомпании Japan Airlines (JAL) снял на видео взорвавшийся на его глаза двигатель самолета в полете. Подробности случившегося публикует Daily Mail.

Как сообщает издание, инцидент произошел еще в декабре 2020 года, однако кадры, сделанные очевидцем, всплыли только в феврале, после похожего инцидента с другим лайнером Boeing 777. Так, по словам 40-летнего Нару Курокавы (Naru Kurokawa), он услышал странный звук со стороны крыла самолета спустя несколько минут после вылета.

Когда мужчина посмотрел в иллюминатор, он увидел, что двигатель развалился и из него торчат детали. «У меня была паника в голове, я думал о том, как я, возможно, умру. Чтобы не сойти с ума от этой мысли, я решил начать снимать видео и сосредоточиться на нем», — поделился путешественник.

Его слова подтвердили и другие попутчики — они рассказали, что во время полета слышали звук, похожий на взрыв, и также испугались, что их ждет смерть. Тем не менее, пилотам удалось совершить успешную аварийную посадку, и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как выяснилось позже, двигатель Boeing 777 действительно стал неисправен сразу после вылета. Совет по безопасности на транспорте Японии (JTSB) заявил, что две лопасти вентилятора левого двигателя были повреждены. Кроме того, были также замечены повреждения других частей самолета, включая капот двигателя и фюзеляж.

В феврале Великобритания запретила полеты самолетов Boeing 777 с двигателем Pratt & Whitney PW4000-112, который стоял на лайнере, загоревшемся во время полета в США. Об этом заявил британский министр транспорта Грант Шэппс.

Ранее в американском штате Колорадо на жилой район упали обломки обшивки авиалайнера Boeing 777, двигатель которого загорелся во время полета. Самолет с 241 человеком на борту следовал из Денвера в Гонолулу. Из-за неисправности воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт вылета.