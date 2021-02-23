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Великобритания запретила полеты некоторых Boeing 777

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Фото: RALPH ORLOWSKI / Reuters

Великобритания запретила полеты самолетов Boeing 777 с двигателем Pratt & Whitney PW4000-112, который стоял на лайнере, загоревшемся во время полета в США. Об этом заявил британский министр транспорта Грант Шэппс, передает The Telegraph.

Шэппс подчеркнул, что ограничения носят временный характер, и пообещал тесно сотрудничать с Управлением гражданской авиации для контроля ситуации. Там, в свою очередь, заверили, что на данный момент британские компании не используют Boeing 777 с этим типом двигателей. Запрет не повлияет на рейсы, которые должны прибыть на территорию страны, добавил источник в британском правительстве.

21 февраля в американском штате Колорадо на жилой район упали обломки обшивки авиалайнера Boeing 777, двигатель которого загорелся во время полета. Самолет с 241 человеком на борту следовал из Денвера в Гонолулу. Из-за неисправности воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт вылета. Некоторые из его обломков упали в парке Коммонс, а также в районах Нортмур и Ред Лиф в Брумфилде, в 20 милях к северу от центра Денвера.

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