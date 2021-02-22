Полеты на проблемном Boeing 777 рекомендовали приостановить

Авиакомпания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.

Решение было принято в связи с возгоранием одного из таких двигателей в США по время рейса 328 компании United Airlines, после чего началось расследование происшествия. По данным компании, в настоящее время 69 лайнеров, работающих на Pratt & Whitney PW 4000, выполняют полеты, еще 59 находятся на стоянке. Boeing призвал прекратить эксплуатацию самолетов до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не определит соответствующий протокол проверки.

Компания поддержала решения авиарегуляторов Японии и США, которые уже постановили приостановить полеты этих самолетов.

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