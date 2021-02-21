Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе

В американском штате Колорадо на жилой район упали обломки обшивки авиалайнера Boeing 777, двигатель которого загорелся во время полета. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Самолет с 241 человеком на борту следовал из Денвера в Гонолулу. Из-за неисправности воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт вылета. Некоторые из его обломков упали в парке Коммонс, а также в районах Нортмур и Ред Лиф в Брумфилде, в 20 милях к северу от центра Денвера. Пассажирам самолета удалось снять пожар в воздухе на видео.

Жительница Колорадо Клэр Армстронг рассказала, что гуляла в парке, когда услышала громкий грохот в небе и увидела, на землю начали падать обломки авиалайнера. Ей и другим посетителям парка удалось благополучно добраться до укрытия.

Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет. Национальный совет по безопасности на транспорте приступил к расследованию инцидента. Власти призвали местных жителей при обнаружения обломков не трогать их и немедленно сообщать о находках.

6 февраля сообщалось о пассажирском самолете Airbus A320, который после вылета из Москвы подал сигнал тревоги и изменил курс направления. Позже лайнер успешно приземлился в аэропорту Шереметьево.