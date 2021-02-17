Самолет российской авиакомпании едва не врезался в землю при посадке в Москве

Пассажирский самолет российской авиакомпании, следовавший в Москву, едва не врезался в землю при посадке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как передает телеканал, инцидент с лайнером Boeing 737, который летел из Уфы, произошел еще 24 января, однако информация о нем появилась только в феврале. При приземлении в аэропорту Шереметьево воздушное судно превысило допустимую скорость снижения, из-за чего в кабине сработали предупреждающие сигналы.

В результате пилотам пришлось уводить самолет на второй круг. О причинах возникновения проблемы пока не сообщается. Журналисты запросили от перевозчика и аэропорта комментарии о случившемся, однако еще не получили ответ.

Ранее в феврале лайнер российской авиакомпании UTair, летевший в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт из-за неполадок. Спустя 40 минут полета экипаж сообщил, что самолет не может подняться на высоту более трех километров, так как начиналась разгерметизация.