Еще один летевший из Москвы пассажирский лайнер экстренно прервал полет

Еще один пассажирский самолет экстренно прервал полет и выдвинулся по направлению в аэропорт вылета. Об этом в понедельник, 15 февраля, ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

Речь идет о воздушном судне, следовавшем по маршруту Москва — Челябинск. По информации собеседника агентства, лайнер вылетел полчаса назад, однако по техническим причинам вынужден вернуться в столичную авиагавань Шереметьево.

На данный момент самолет вырабатывает топливо.

В свою очередь представитель авиакомпании «Россия», осуществляющей перевозку, уточнил в беседе с РИА Новости, что экипаж Sukhoi Superjet 100 принял решение прервать рейс из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов. Предполагается, что пассажиры будут пересажены на резервное судно, которое готовится к вылету после 16:30.

Ранее в понедельник также стало известно о возвращении в московский аэропорт лайнера российской авиакомпании UTair, летевшего в Минеральные Воды. Спустя 40 минут полета экипаж сообщил, что самолет не может подняться на высоту более трех километров, так как начиналась разгерметизация.