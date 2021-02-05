Летевший в Крым пассажирский самолет экстренно прервал полет

Пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал полет и совершил экстренную посадку по пути в Крым. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел в пятницу, 5 февраля, на борту лайнера, следовавшего рейсом U6-2931 по маршруту из Екатеринбурга в Симферополь. Согласно предварительным данным, экипаж принял решение аварийно приземлиться из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.

В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Краснодара для оказания своевременной медицинской помощи. Сразу по прибытии у трапа женщину ждала бригада медиков.

Отмечается, что самочувствие путешественницы улучшилось, после чего, спустя почти полтора часа, самолет продолжил полет.

2 февраля сообщалось, что российский авиалайнер, выполнявший пассажирский рейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, подал сигнал тревоги. Позже самолет успешно приземлился в аэропорту Стригино. Предварительной причиной экстренной ситуации стал отказ двигателя.