Названа причина возвращения в аэропорт подавшего сигнал бедствия самолета

Источник в экстренных службах Нижегородской области назвал предварительную причину возвращения в аэропорт самолета, подавшего сигнал бедствия. Его слова передает РИА Новости.

По данным собеседника агентства, предварительной причиной экстренной ситуации стал отказ двигателя. «Специалисты разбираются на месте», — добавил он.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что в аэропорт выехали заместитель и помощник нижегородского транспортного прокурора. «Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав потребителей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российский авиалайнер, выполнявший пассажирский рейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, подал сигнал ЧС. Позже самолет успешно приземлился в аэропорту Стригино.