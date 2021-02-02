Подавший сигнал тревоги российский авиалайнер успешно приземлился

Авиалайнер, подавший сигнал тревоги во время рейса из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, приземлился. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Стригино.

Самолет вернулся в аэропорт вылета и совершил успешную посадку. Встречу самолета обеспечивали службы оперативного реагирования.

На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа.

По информации анонимного источника агентства в экстренных службах, причиной подачи сигнала тревоги стал отказ двигателя.

О нештатном полете сообщалось ранее 2 февраля.