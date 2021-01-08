Стало известно о столкновении упавшего под Петербургом самолета с другим судном

Легкомоторный частный самолет Piper, упавший под Санкт-Петербургом, столкнулся в воздухе с другим судном. Информацию Северо-Западной транспортной прокуратуры публикует ТАСС.

«Пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13:38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве», — сказала собеседница агентства.

Второй самолет получил незначительные повреждения и сумел приземлиться, пилот не пострадал.

ЧП произошло на территории аэродрома в деревне Гостилицы, где проводились тренировочные полеты. К месту крушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.

Ранее стало известно, что в результате крушения погибли три человека. По предварительной информации, выжил ребенок, который был на борту.