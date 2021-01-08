Частный самолет разбился под Петербургом

Частный легкомоторный самолет разбился под Санкт-Петербургом. Это произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «112».
Погибли три человека, один пассажир — ребенок — выжил, он доставлен в больницу.
По данным канала, крушение произошло при взлете. Telegram-канал Baza уточняет, что самолет разбился на аэродроме Гостилицы, погиб пилот и двое пассажиров.
Ранее в пятницу, 8 января, стало известно, что Новосибирске пассажирский самолет АТР-72 авиакомпании «Ютэйр» сел после отказа правого двигателя. На борту было 52 пассажира и 5 членов экипажа, никто не пострадал.