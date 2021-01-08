Российский самолет с 52 пассажирами сел после отказа двигателя

В Новосибирске пассажирский самолет АТР-72 авиакомпании «Ютэйр» сел после отказа правого двигателя. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На борту воздушного судна находилось 52 пассажира (детей нет), 5 членов экипажа. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Борт совершал рейс из Новосибирска в Сургут. Посадка произошла в 6:27 по местному времени. Пассажиры вылетели спустя 7,5 часов на резервном самолете. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

2 января в Москве мужчина без маски сорвал вылет самолета из столицы в Челябинск. Экипаж был вынужден вызвать сотрудников полиции, из-за чего вылет задержали, а нарушителя сняли с рейса.