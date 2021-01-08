Россияне определили самый опасный транспорт для путешествий

Большая часть россиян считают поезд самым безопасным видом транспорта для поездок на дальние расстояния. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которые оказались в распоряжении RT.

За этот вариант проголосовали 47 процентов респондентов. На втором месте оказались путешествия на самолете — данный вид транспорта предпочитают 35 процентов граждан.

Самым опасным способом передвижения россияне сочли личный автомобиль (надежным его считают только шесть процентов), по одному проценту граждан доверяют передвижениям на такси и водном транспорте. Путешествия на автобусах безопасным сочли только два процента опрошенных.

Еще восемь процентов россиян признались, что им страшно путешествовать любым видом транспорта.

В мае стало известно, что авиатранспорт вызывает у российских туристов наименьшие опасения по поводу безопасности в условиях пандемии коронавируса по сравнению с остальными видами транспорта. Большинство россиян — 28 процентов — в сложившихся обстоятельствах назвали самыми ненадежными средствами передвижения круизные лайнеры и автобусы.