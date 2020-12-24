Раскрыта правда о риске заражения коронавирусом в поезде

Риск заражения коронавирусом в поездах при соблюдении всех мер безопасности оказался крайне низким. Правду об опасности поездок на железнодорожных составах раскрыли в Международном союзе железных дорог (UIC), материалы опубликованы на сайте организации.

Так, по заверениям экспертов, выводы были сделаны на основании научных данных, которые показали, что вероятность подхватить инфекцию в подвижных составах не превышает 1 процента.

Кроме того, в беседе с корпоративной газетой РЖД «Гудок» представительница союза Ванесса Перез заявила, что она надеется на восстановление доверия пассажиров к поездкам на поездах.

«Мы надеемся, что научные данные, свидетельствующие о том, что путешествие на поезде является COVID-безопасным, смотивируют людей к выбору железной дороги, тем самым увеличивая пассажиропоток», — пояснила Перез.

Ранее в декабре председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков назвал наиболее безопасным видом транспорта для дальних путешествий во время пандемии коронавируса наземный. По словам эксперта, в поездах, если сравнивать их с самолетами, на одного пассажира приходится больше места и воздуха, в связи с чем снижается риск заражения инфекцией.