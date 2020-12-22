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Назван самый безопасный вид транспорта для путешествий во время пандемии

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Наиболее безопасным видом транспорта для дальних путешествий во время пандемии коронавируса назвали наземный. Таким мнением с радио Sputnik поделился председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По словам эксперта, в поездах, если сравнивать их с самолетами, на одного пассажира приходится больше места и воздуха, в связи с чем снижается риск заражения. Вдобавок, отметил Янков, пространство в поездах свободнее даже в вагонах с креслами, а не только в купе.

«Как показывает практика, очагами массового заражения ни поезд, ни самолет не становятся, однако поезд все-таки чуть безопаснее», — поделился специалист.

Кроме того, он рассказал об особенностях вентиляции в поезде, которые также повышают уровень безопасности. Янков считает, что даже если в вагонах нет системы кондиционирования, то у пассажиров всегда есть возможность открыть форточку. При этом в самых новых поездах встроены системы обеззараживания воздуха.

Также председатель Союза пассажиров напомнил, что в самолетах системой нагнетания воздуха управляет пилот в соответствии с установленным регламентом, а в поезде — проводник, которого всегда можно попросить включить кондиционер посильнее.

В мае стало известно, что авиатранспорт вызывает у российских туристов наименьшие опасения по поводу безопасности в условиях пандемии коронавируса по сравнению с остальными видами транспорта. Большинство россиян — 28 процентов — в сложившихся обстоятельствах назвали самыми ненадежными средствами передвижения круизные лайнеры и автобусы.

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