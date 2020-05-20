Россияне объяснили отказ от переноса путешествий из-за пандемии

Российские туристы, которые отказались переносить путешествия на самолетах из-за пандемии коронавируса, объяснили свои действия. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство россиян, 40 процентов, были вынуждены передвигаться на воздушных судах по стране из-за командировок. Не меньшая доля опрошенных, 35 процентов, в качестве причины указала необходимость навестить родственников в других регионах.

Кроме того, 16 процентов участников исследования заявили, что пользовались внутренним авиасообщением из-за низкой стоимости авиабилетов в марте и апреле, в то время как девять процентов не стали возвращаться купленные ранее билеты.

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Отмечается, что в целом доля россиян, которые путешествовали внутри страны в сложившихся обстоятельствах, составила менее половины — большинство респондентов, 63 процента, сообщили о том, что отменили все запланированные поездки.

14 мая сообщалось, что российские туристы назвали вид транспорта, который вызывает у них наибольшие опасения по поводу безопасности в условиях пандемии коронавируса. Так, большинство россиян, 28 процентов, в сложившихся обстоятельствах назвали самыми ненадежными средствами передвижения круизные лайнеры и автобусы. 26 процентов респондентов считают, что в настоящее время опаснее всего путешествовать на поездах, а 21 процент — на самолетах.

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