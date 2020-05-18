Россиянин рассказал о жестких правилах на авиарейсе в Европе во время пандемии

Находящийся за границей россиянин рассказал о жестких правилах, установленных на авиарейсе в Европе во время пандемии коронавируса. Соответствующей записью Кирилл Рубинский поделился на своей странице в Facebook.

По его словам, в настоящее время совершить перелет, к примеру, из Парижа в Вену, возможно только по уважительной причине — тяжелой болезни, смерти родственников либо по делам, связанным с работой, — и письменным ее подтверждением, а также с отрицательными результатами теста на COVID-19. Рубинский уточнил, что наличие документа проверяют на всех пунктах контроля и досмотра в аэропорту.

«В салоне самолета вставать и ходить в туалет возможно только по одному человеку: один вышел, сел, — другой встал и пошел», — указал автор поста, добавив также, что питание эконом- и бизнес-класса на борту лайнера «уравняли», и всем пассажирам подали одинаковые сэндвичи в пластиковых упаковках и воду.

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Кроме того, после прибытия все путешественники были обязаны находиться в креслах до особого разрешения членов экипажа, а затем покидать самолет «секционно». «Выход из самолета А320 занимает час. На выгрузку заполненного на 50 процентов [лайнера] теперь требуется семь автобусов, чтобы поддерживать санитарную дистанцию», — уточнил Рубинский.

18 мая Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. В первую очередь речь идет о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования. Также рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади.

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