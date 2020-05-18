В России дали прогноз по запуску международного авиасообщения

Международное авиасообщение с учетом положительной динамики в ситуации с распространением коронавируса может быть восстановлено уже в третьем квартале 2020 года. Такой прогноз дал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, передает «Интерфакс».

«Думаю, что в третьем квартале текущего года — это (запуск международных рейсов — прим. «Ленты.ру») реальность. Пока сложно сказать, будет это июль, август или сентябрь», — отметил Горин. По его мнению, главное условие для возобновления полетов — существенное снижение числа заражений.

Собеседник агентства также напомнил о том, что многие страны уже приступили к постепенной отмене запретов — открывают внутренние границы и восстанавливают авиаперевозки. «Туротрасль воспринимает это как очень хороший сигнал. Даже поэтапное открытие определенных стран турбизнесу бы очень бы помогло», — заключил он.

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16 мая стало известно о том, что Министерство транспорта России надеется на восстановление внутренних авиаперелетов в июне 2020 года, а международных — в июле. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, власти хотели бы предоставить россиянам «возможность погреться у теплого моря и набраться витамина D».

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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