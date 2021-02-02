Российский авиалайнер подал сигнал тревоги

Российский авиалайнер, выполнявший пассажирский рейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Сейчас самолет возвращается обратно, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Стригино. Причины этого выясняются.
22 января сообщалось, что пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, изменил траекторию движения после набора высоты и приземлился в Пулково. Причиной возврата лайнера в аэропорт вылета стали технические неполадки, о которых сообщил экипаж.