Летевший в Москву самолет изменил траекторию движения и приготовился к посадке

Пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, изменил траекторию движения после набора высоты и приготовился к посадке в Пулково. Об этом сообщает «Пятый канал».

Согласно предварительной информации, причиной возврата лайнера в аэропорт вылета стали технические неполадки. Ожидается, что воздушное судно приземлится в Санкт-Петербурге в 19:20.

В январе самолет, летящий из Уфы в Москву, подал сигнал тревоги. Как сообщил источник в авиационных кругах, лайнер подал сигнал через час после вылета. В настоящий момент он летит дальше по курсу и через 40 минут должен будет сесть в аэропорту Шереметьево. Причины произошедшего пока неизвестны.