SSJ-100 приготовился к аварийной посадке в Москве из-за неисправности

Российский самолет, летевший из Воронежа в Москву, приготовился к аварийной посадке из-за неисправности. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о лайнере Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), в котором сработал датчик неисправности шасси во время полета. Приземление должно произойти в аэропорту Шереметьево.

UPD: Согласно информации на авиационном портале FlightRadar24, самолет успешно приземлился.

В августе другой летящий в Москву SSJ-100 подал сигнал тревоги в воздухе. Причиной стала возможная неисправность самолета. «Лайнер подал сигнал тревоги за полчаса до посадки в Шереметьево и стал снижаться», — рассказал источник агентства в авиационной отрасли.

Аналогичное происшествие имело место в середине июня: летевший из Москвы SSJ-100 совершил аварийную посадку в Перми из-за технической неисправности. На борту находились 50 человек, никто из них не пострадал.