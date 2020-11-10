Летящий в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги

Самолет, летящий из Уфы в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом во вторник, 10 ноября, передает ТАСС.

Как сообщил источник агентства в авиационных кругах, лайнер подал сигнал через час после вылета. В настоящий момент он летит дальше по курсу и должен будет приземлиться в аэропорту Шереметьево. Причины произошедшего пока не известны.

Согласно информации на авиационном портале FlightRadar24, речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100-95, предварительное время посадки — 20:53.

В октябре SSJ-100, летевший из Воронежа в Москву, совершил аварийную посадку после того, как у него сработал датчик неисправности шасси во время полета. В августе другой летящий в Москву SSJ-100 подал сигнал тревоги в воздухе из-за возможной неисправности самолета. «Лайнер подал сигнал тревоги за полчаса до посадки в Шереметьево и стал снижаться», — рассказал источник агентства в авиационной отрасли.

Аналогичное происшествие имело место в середине июня: летевший из Москвы SSJ-100 совершил аварийную посадку в Перми из-за технической неисправности. На борту находились 50 человек, никто из них не пострадал.