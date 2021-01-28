В России вертолет Ми-8 врезался в здание аэропорта

Вертолет Ми-8 врезался в здание аэропорта в российском поселке Богучаны, расположенном в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Согласно предварительной информации, летательный аппарат зацепил лопастями здание авиагавани при подготовке к взлету. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Как передает Telegram-канал «112», речь идет о вертолете, принадлежащем авиакомпании «Ельцовка». В Богучаны он прибыл с Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения на дозаправку.

В сентябре 2020 года в Магаданской области аварийную посадку совершил вертолет Ми-8. Судно, принадлежащее авиакомпании «Дальнереченск Авиа», приземлилось Омсукчанском районе. Информация о пострадавших уточняется. Директор аэропорта Омсукчан от комментариев отказался.