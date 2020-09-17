Вертолет Ми-8 аварийно сел в Магаданской области

В Магаданской области аварийную посадку совершил вертолет Ми-8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) района.
Судно, принадлежащее авиакомпании «Дальнереченск Авиа», приземлилось Омсукчанском районе. Информация о пострадавших уточняется. Директор аэропорта Омсукчан от комментариев отказался.
В феврале в Ямало-Ненецком автономном округе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Два человека оказались зажаты внутри. Всего на борту находились 10 человек. Причиной посадки стала снежная буря.