Мир
 
Последние новости
Названа вероятная причина обрушения фабрики в Норильске
У богатых американцев проснулась совесть
Сервал дал отпор самому быстрому животному в мире и попал на видео
Россиянам раскрыли самые популярные виды мошенничества с банковскими картами
Мосгорсуд в выездном формате рассмотрит жалобу Навального на арест
Британцы подняли на смех ремонт нового дома
Обнаружены признаки неизвестной глобальной катастрофы
Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске
Нурмагомедов рассказал о беседе с Джастином Гейджи во время боя
Стали известны подробности о новых санкциях США по «Северному потоку-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Два человека погибли при крушении военного самолета в США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters Photographer / Reuters

Два человека погибли при крушении военного самолета в американском штате Алабама. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление главы местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристины Торнтон.

По ее словам, двухместный Т-38 разбился около аэропорта Монтгомери, где располагается военная база. Отмечается, что в районе катастрофы находятся жилые дома, но самолет в них не врезался. Представители ВВС Национальной гвардии США вместе с полицией, пожарными и службой быстрого реагирования находятся на месте крушения.

Ранее в США назвали причину крушения вертолета американского баскетболиста Кобе Брайанта. Согласно результатам расследования Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США, катастрофа, в которой погиб спортсмен, произошла из-за действий пилота.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Alabama military plane crash leaves 2 dead
Названа причина крушения вертолета Брайанта
В США потерпел крушение легкомоторный самолет