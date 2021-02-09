Названа причина крушения вертолета Брайанта

Крушение вертолета, в результате которого погиб американский баскетболист Коби Брайант, произошло в результате действий пилота. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Комиссия пришла к выводу, что управлявший вертолетом Ара Зобаян потерял пространственную ориентацию. Незадолго до столкновения со склоном холма пилот сообщил диспетчерам, что набирает высоту, однако на самом деле он пошел на снижение. Причины, по которым Зобаян оказался дезориентирован, будут устанавливаться.

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. В это время над местностью навис плотный туман.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в активе американца два олимпийских золота.