Российский SSJ-100 подал сигнал бедствия после вылета из аэропорта

Вылетевший в 18:55 из аэропорта Краснодара в Самару российский самолет Superjet-100 подал сигнал бедствия. Об этом сообщает «Интерфакс».

По заявлению агентства, самолет Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Азимут» продолжает лететь по прежнему курсу в аэропорт назначения.

Борт планирует посадку в Самаре в 20:38. Причины сигнала тревоги, поданного после вылета, устанавливаются.

6 февраля сообщалось о пассажирском самолете Airbus A320, который после вылета из Москвы подал сигнал тревоги и изменил курс направления. Позже лайнер успешно приземлился в аэропорту Шереметьево.