Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги сразу после вылета

Российский пассажирский самолет, вылетевший из Хабаровска в Южно-Сахалинск, подал сигнал тревоги после набора высоты из-за дыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Уточняется, что спустя 20 минут после вылета Airbus А-319 в кабине пилотов произошло задымление, и командиру воздушного судна пришлось уведомить об этом диспетчеров. Поскольку он принял решение продолжить полет, несмотря на неполадки, лайнер проделал весь путь в аварийном состоянии.

При этом из-за сигнала тревоги в аэропорту Южно-Сахалинска были подготовлены аварийно-спасательные службы, которые встречали воздушное судно. Тем не менее пилотам удалось самостоятельно ликвидировать задымление в процессе перелета, и посадка прошла успешно.

Ни один из 90 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал, эвакуация не потребовалась. Лайнер начали готовить к обратному вылету в Хабаровск.

В январе пассажирский самолет российской авиакомпании «Ямал» подал сигнал бедствия сразу после взлета и изменил направление движения. Речь идет о воздушном судне Airbus A320-232, вылетевшем в 3:15 по московскому времени по маршруту из Домодедово в Салехард рейсом YC32. Лайнер в течение часа вырабатывал топливо.