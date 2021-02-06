Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Airbus A320, вылетевший из Москвы в Амстердам, подал сигнал тревоги и изменил курс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Flightradar.

Отмечается, что самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя примерно 20 минут после взлета на высоте около восьми тысяч метров лайнер подал сигнал тревоги. Угрозы для пассажиров и членов экипажа нет.

По данным РИА Новости, командир Airbus A320 сообщил о частичном отказе системы радиосвязи, после чего принял решение о возвращении в Шереметьево.

Ранее пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал полет и совершил экстренную посадку по пути в Крым. Инцидент произошел в пятницу, 5 февраля, на борту лайнера, следовавшего рейсом U6-2931 по маршруту из Екатеринбурга в Симферополь. Согласно предварительным данным, экипаж принял решение аварийно приземлиться из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.