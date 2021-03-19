Летевший из Турции самолет совершил экстренную посадку в российском городе

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту Анталья — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как отмечается в сообщении, вылетевший из Турции Airbus A321 совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по техническим причинам. Специалисты уже приступили к выяснению обстоятельств.

18 марта сообщалось о посадке бизнес-джета без одной стойки шасси в московском аэропорту Внуково. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как после приземления воздушное судно заваливается на бок в процессе рулежки по взлетно-посадочной полосе.