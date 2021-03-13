Самолет экстренно сел в российском аэропорту из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в российском аэропорту из-за отказа двигателя. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, рейс сел в тюменском аэропорту Рощино в 04:22 по местному времени (02:22 по московскому). На борту самолета находились 197 пассажиров, из них семь детей. Все они были размещены в санитарной зоне.

Посадка произведена в штатном режиме. По предварительным данным, ее причиной стал отказ второго двигателя. В 10:07 по местному времени (08:07 по московскому) борт вылетел в Москву.

В январе похожий случай произошел в Новосибирске. Пассажирский самолет АТР-72 авиакомпании «Ютэйр» сел после отказа правого двигателя. Воздушное судно повреждено не было, пострадавших нет.