Россия
 
Последние новости
Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку
Советская «Волга» продолжит защищать Россию и Белоруссию от ракет США
Девочка повесила рекламу на столбе и обрела тысячи подписчиков
В Казани начался согласованный митинг
Дочь Билла Гейтса сделала прививку от коронавируса и пошутила о «чипировании»
В Госдуме ответили на требование жестче наказать российских биатлонистов
Синоптик назвал сроки наступления климатической весны в Москве
Обвиняемый в шпионаже на Украину российский офицер подрался в СИЗО
Эксперт объяснила причины сокращения населения Украины
Новости партнеров
Прослушать новость

Военный Ту-142 прервал полет из-за неисправности двигателя

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военный самолет Ту-142 прервал полет и совершил посадку из-за того, что на борту сработал датчик неисправности двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«В ходе выполнения планового полета самолета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей», — уточнили на Северном флоте.

Решение прервать полет принял командир самолета. Он прекратил задание и совершил посадку на аэродроме вылета. Причины случившегося выясняет комиссия Северного флота.

Ранее сообщалось, что дальнемагистральный двухпалубный самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux дважды за день экстренно сел в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Причиной обеих аварийных посадок стало срабатывание сигнализации о неисправности шасси.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американские военные заметили российские Ту-142 вблизи Аляски
Истребители НАТО перехватили сотни российских военных самолетов за год
Японские F-15 перехватили российско-китайский патруль над Тихим океаном