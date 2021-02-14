Военный Ту-142 прервал полет из-за неисправности двигателя

Военный самолет Ту-142 прервал полет и совершил посадку из-за того, что на борту сработал датчик неисправности двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«В ходе выполнения планового полета самолета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей», — уточнили на Северном флоте.

Решение прервать полет принял командир самолета. Он прекратил задание и совершил посадку на аэродроме вылета. Причины случившегося выясняет комиссия Северного флота.

Ранее сообщалось, что дальнемагистральный двухпалубный самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux дважды за день экстренно сел в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Причиной обеих аварийных посадок стало срабатывание сигнализации о неисправности шасси.