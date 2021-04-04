Летевший из Токио во Франкфурт самолет экстренно сел в Сибири

Летевший из японской столицы Токио в немецкий Франкфурт самолет авиакомпании All Nippon Airways экстренно сел в Сибири. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Над Норильском у пассажирского Boeing 787-9 отказал левый двигатель. Самолет пришлось сажать в международном аэропорту Емельяново в Красноярске. На борту находились 69 пассажиров и девять членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

1 апреля два самолета столкнулись в аэропорту Сургута. Инцидент произошел при техническом обслуживании лайнера ATR-72. Воздушное судно находилось с запущенным двигателем, из-за чего возникло случайное движение и наезд на Як-40. Ни пассажиров, ни членов экипажей на борту не было. Столкновение попало на видео.