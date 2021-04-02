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Крупная авиакомпания предложила пассажирам обед за 40 тысяч без перелета

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Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Крупная японская авиакомпания предложила пассажирам питание на борту за 390 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей) без перелета. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что перевозчик Nippon Airways начал продавать клиентам необычную услугу — обед на борту припаркованного лайнера, который компания презентовала как «крылатый ресторан».

Гостей заранее попросили выбрать блюда из японского или интернационального меню. В день открытия заведение посетило 60 пассажиров — все они отметили качество и вкус еды и остались довольны услугой.

Как отмечает издание, из-за пандемии авиационная отрасль переживает серьезный кризис — именно это и побудило некоторые авиакомпании творчески подойти к проблеме простоя парка самолетов. Похожие услуги также предлагают авиалинии Сингапура, Великобритании и Финляндии.

Ранее в марте сообщалось о появлении платного интернета на коротких авиарейсах с апреля. Такую услугу пассажирам предложит авиакомпания «Аэрофлот» — планировалось оснастить доступом в интернет 16 среднемагистральных самолетов Airbus A320.

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