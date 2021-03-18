Российским авиакомпаниям предложили отменить одну навязанную платную услугу

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратился в Минтранс России с предложением отменить для пассажиров российских авиакомпаний платный выбор места в самолете. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что в письме министру транспорта говорится о поправках в Федеральные авиационные правила, которые обязали бы авиаперевозчиков назначать пассажиру место на рейсе в случае отказа клиента от платной услуги выбора при онлайн-регистрации.

Как заявил газете Зотов, многие российские авиакомпании при онлайн-регистрации на рейс фактически навязывают пассажирам платную услугу по выбору места в самолете — таким образом объединяя все в один сервис.

По данным издания, в настоящее время пассажиры некоторых авиакомпаний имеют выбор бесплатной регистрации на рейс только в аэропорту. Всего около 25-35 процентов путешественников приобретают услугу платного выбора места в самолете.

17 марта сообщалось о предложении депутатов от фракции ЛДПР ограничить время выдачи багажа в аэропорту. Как пояснили авторы законопроекта, предельный срок выдачи багажа пассажирам будет составлять 60 минут с момента прибытия воздушного судна.