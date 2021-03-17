Российские депутаты предложили ограничить время выдачи багажа в аэропорту

Депутаты от фракции ЛДПР предложили внести на рассмотрение законопроект, который ограничивает время выдачи багажа пассажирам российских аэропортов. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили авторы в пояснительной записке к законопроекту, зачастую по вине авиакомпаний выдача багажа задерживается на неопределенное время без объяснения причин, что является нарушением прав пассажиров.

Согласно новым правилам, предельный срок выдачи багажа пассажирам будет составлять 60 минут с момента прибытия воздушного судна. Поправки предлагается внести в Воздушный кодекс РФ.

10 марта Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства пообещал россиянам не мешать отдыхать за границей. Тем не менее глава государства отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы создать хорошие условия для отдыха граждан, которые решат провести отпуск на родине.