В России появится интернет на коротких авиарейсах

В России с апреля на коротких авиарейсах появится платный интернет. Первой эту услугу пассажирам предложит авиакомпания «Аэрофлот». Об этом во вторник, 2 марта, пишут «Известия».

Как рассказали изданию в пресс-службе «Аэрофлота», авиакомпания намерена оснастить доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов Airbus A320. При этом перевозчик не планирует оборудовать доступом в Сеть все имеющиеся сейчас в парке самолеты. Новые самолеты из семейства Airbus А320neo и А350 «Аэрофлот» будет получать уже оборудованными системами для доступа в сеть. Вместе с тем, добавили в пресс-службе, самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа» оснащать интернетом пока не планируется.

Источник в «Аэрофлоте» сообщил изданию, что поставлять оборудование для доступа в интернет и провайдером услуг связи станет российский оператор спутниковой связи и системный интегратор в области космических технологий «Стек.ком».

Авиакомпании Utair и «Уральские авиалинии» тоже прорабатывают вопрос запуска интернета на борту, сообщили изданию их представители. Президент самолетного сегмента Utair Олег Семенов пояснил, что услугу «концептуально не планируется» включать в стоимость авиабилета, но у пассажиров появится возможность выбора этой дополнительной услуги при желании. Представитель авиакомпании S7 сообщил изданию, что в ближайшем будущем перевозчик не планирует внедрять услугу платного интернета на борту.

Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом. Первый экспериментальный участок новой системы связи могут развернуть к 2022 году. В планах — создание принципиально новой беспроводной системы связи, которая сможет обеспечить широкополосным интернетом автомобили, самолеты и поезда.