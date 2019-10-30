«Аэрофлот» продолжит держаться тренда на цифровую трансформацию

«Аэрофлот» в течение нескольких лет занимает четвертое место по цифровизации среди лидеров отрасли. Об этом на форуме «Крылья будущего» заявил заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Богданов.

По его словам, ключевой тренд цифровой трансформации бизнеса «Аэрофлота» — перевод своих услуг в онлайн. Для этого авиакомпания наращивает долю онлайн сервисов, что уже дает свои результаты. Например, если в 2017 году сайт компании посещали 117 миллионов человек в год, то по итогам 2019 года ожидается количество посетителей на уровне 134 миллионов человек. Доля онлайн-регистраций на рейсы «Аэрофлота» за последние два года также выросла с 49,2 процента до прогнозируемых по итогам года 54,8 процента.

По словам Богданова, доля онлайн продаж увеличивается вместе с расширением выбора тех услуг «Аэрофлота», за которые можно заплатить через интернет: предварительный выбор места в салоне, повышение в классе обслуживания за мили или за деньги, заказ трансфера, выбор платного меню. Соответственно, выручка от онлайн продаж также подрастает серьезными темпами: если в 2015 году поступления от онлайн продаж составили 91 миллиард рублей, то в 2018 году этот показатель достиг 195 миллиардов рублей. По итогам 2019 года ожидается, что на долю онлайн продаж в общем объеме придется 37,7 процента.

Богданов также отметил, что «Аэрофлот» уделяет внимание автоматизации процессов в аэропорту. В частности, в 38 аэропортах вылета авиакомпании, в том числе в Шереметьево, уже доступен электронный посадочный талон. Также к важной составляющей цифровой трансформации «Аэрофлота» Богданов отнес оснащение самолетов доступом в интернет. Сейчас интернетом оснащен весь дальнемагистральный флот компании: 41 самолет — А330 и Вoeing 777.

«Аэрофлот», по словам Богданова, также понимает важность мобильных устройств для летного персонала: по всей маршрутной сети внедряется модуль «электронный кейтеринг». А уже сейчас бортпроводники видят на специальных планшетах всю информацию о рейсе: загрузка, компоновка воздушного судна, данные о пассажирах и их статус в программе лояльности, заказанное спецпитание и документацию.