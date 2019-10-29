«Аэрофлот» перевезет лыжное оборудование бесплатно

Компания «Аэрофлот» в зимнем сезоне начнет предоставлять пассажирам одно дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного оборудования весом до 23 килограммов. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Акция будет действовать в период с 1 ноября 2019 года по 15 мая 2020 года.

В «Аэрофлоте» уточняют, что один комплект лыжного оборудования представляет собой чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованной отдельно одной парой лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и/или упакованной отдельно одной парой ботинок для сноуборда.

Дополнительное место бесплатного багажа для перевозки лыжного оборудования не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии соответствующей технической возможности самолета.

Услуга по бесплатной перевозке одного комплекта лыжного оборудования предоставляется на рейсах «Аэрофлота» и дочерних авиакомпаний. На рейсы, которые выполняют сторонние компании-партнеры (номера рейсов — SU3000-4999), данная акция не распространяется. Также она не действует на перелетах по тарифам без включенной нормы бесплатного провоза багажа.