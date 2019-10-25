Российским авиакомпаниям собрались подарить десятки миллиардов рублей

Минтранс подготовил проект о выделении российским авиакомпаниям компенсации в 23 миллиарда рублей за подорожание керосина. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Предполагается, что финансовую поддержку получат 34 компании. Деньги планируют распределять сообразно затратам перевозчиков на топливо на внутренних рейсах. По данным издания, больше всего внутри страны летают UTair и S7. В то же время для «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Nordwind предложение может оказаться невыгодным, поскольку более 50 процентов рейсов у них международные.

Выплатить компенсации перевозчикам ранее распорядился президент РФ Владимир Путин. Авиакомпании, в свою очередь, просили на это 30 миллиардов рублей.

В начале сентября в Минтрансе заявили, что стоимость авиабилетов в России в первом полугодии 2019-го выросла на 7 процентов. При этом Росстат сообщил о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24 процента.

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