Российские авиакомпании попросили помощи у правительства

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила выделить российским авиакомпаниям деньги из бюджета для сдерживания цен на авиабилеты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отраслевые источники.

Отмечается, что для стабилизации ситуации перевозчики предложили правительству несколько альтернативных сценариев. В одном из них они попросили снизить планку компенсаций стоимости керосина до 40 тысяч рублей за тонну. В Минтрансе идею уже поддержали. Там отметили, что такой шаг позволит предотвратить роста расходов авиакомпаний из-за подорожания топлива.

Согласно другому сценарию, коэффициент суммы акциза на керосин увеличится с 2,08 до 3,5. При его реализации предполагается возмещение авиакомпаниям до семи тысяч рублей с каждой тонны топлива.

В начале сентября в Минтрансе заявили, что стоимость авиабилетов в России в первом полугодии 2019-го выросла на семь процентов. А Росстат и вовсе сообщил о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24 процента. Позже эксперты заявили, что с января по август 2019 года цены на авиабилеты по сравнению с прошлым годом подорожали лишь на 1,35 процента.

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